ドジャース・大谷翔平投手（３１）の快投が一瞬にして水泡と化した。１６日（日本時間１７日）の本拠地フィリーズ戦は先発の大谷が５回まで無安打無失点の完ぺきな投球を披露。４―０と勝利投手の権利を持ってベンチに下がり、笑顔も見せていた。しかし、２番手でマウンドに上がった左腕のロブレスキが一死満塁からハーパーに２点適時打を許すと、続くマーシュに逆転の３ランを被弾。まさかの５連打を浴びて試合を壊し、大谷の２