【モデルプレス＝2025/09/17】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が9月17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】レイザーラモンHGの妻、派手髪姿披露◆住谷杏奈、10cmカットのイメチェン披露住谷は「髪の毛にベビーピンク注入ーそして10cm切ったよ」とつづり、新ヘアスタイルを公開。ピンクにカラーリングし、髪の毛をカールさせた姿を