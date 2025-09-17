中京大学が2025年9月16日に公式サイトを更新し、学生支援課に面談予約した学生の個人情報に関して、学内で「不適切な取扱い」があったと発表した。本来は特定部門で共有すべき情報だったが、約8年半にわたり、全教職員が閲覧可能な状態になっていたとして謝罪している。面談理由が漏洩か、「合理的配慮に関する内容」や奨学金受給状況も中京大学公式サイトで16日に、梅村清英学長の名義で「個人情報等の不適切な取扱いについて（お