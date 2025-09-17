ＮＨＫのメディア総局長の定例会見が１７日、東京・渋谷の同局で行われ、大みそかに「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）を放送することを発表した。山名啓雄氏は「視聴者に楽しんでいただけるような番組にしたい」とし、この日は司会者や出場者に関して発表しなかった。報道陣からは、来年ラストツアーを行い、同５月をもって活動終了する嵐に関して「出場してほしいか」という質問が出たが「答える立場にありません