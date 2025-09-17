千葉県競馬組合、ホッカイドウ競馬、ＪＢＣ実行委員会は１７日、１１月３日（月・祝）に開催されるダート競馬の祭典「ＪＢＣ」に向け、ももいろクローバーＺの百田夏菜子が出演する新ＣＭ「ＢＲＥＥＤＥＲ」篇の放映を開始した。今年で７５周年を迎える船橋競馬場は、３月３１日に全面リニューアルを経てグランドオープン。新しくなった船橋競馬場と門別競馬場で開催されるＪＢＣ競走に、陰で支えるブリーダー（生産者）の熱い