いわゆる中国の「火鍋小便テロ」事件について、現地の裁判所が220万元（約4500万円）の賠償を命じた。13日（現地時間）、中国中央テレビによると、上海黄浦区人民法院は海底撈側が提起した今回の訴訟で、17歳の唐君と呉君の保護者に対して220万元の賠償を言い渡した。具体的な賠償項目は、営業損失や評判被害200万元をはじめ、調理器具の損傷および清掃費用13万元、法務費用7万元などだ。裁判部は、唐君と呉君の両親が未成年の子ど