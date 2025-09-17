タレント藤本美貴（40）が16日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。ロケVTRで出演した芸人夫婦の夫の行動に「すごい嫌」と反応した。番組では「子連れ外食SP」と題し、お笑いコンビ、たんぽぽの白鳥久美子（43）、チェリー吉武（44）夫婦が子ども2人をファミリーレストラン「ココス」で朝食バイキングを体験するロケを行った。吉武は6つのマスの皿に5品の野菜を盛り付け、もう1つの同じ皿の1マスにソ