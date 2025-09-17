大阪府の吉村知事は17日の定例記者会見で、史上最速でセ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースについて、「優勝パレードを行います。11月22日土曜に御堂筋で行います」と日程を発表しました。吉村知事は、「阪神優勝を関西の皆さんでお祝いしたい。球団と経済界で連携して行いたい。」とし、パレードに公金を投入せず、実行委員会形式で行うとして、9月下旬に委員会を立ち上げるとしました。御堂筋でのパレードは、23年に阪神とオ