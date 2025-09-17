昭和産業と昭和鶏卵は今年も、東京家政大学と産学連携企画第12回「たまごのある暮らしレシピ開発教育プログラム」に取り組んでいる。最終講評会を8日、都内で開催した。同企画は2013年から始まった、学生が考案･ブラッシュアップした卵料理レシピを、昭和鶏卵の商品「たまごのある暮らし」のパッケージに掲載するというもの。今年度は、卵料理と最近のトレンドをかけ合わせたテーマとして、「卵を使ったプロパレシピ、タイパレシピ