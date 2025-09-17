兵庫県西宮市は９月１７日、元メジャーリーガーの田口壮さんを市の教育委員に任命すると発表しました。任期は今年１０月１日から４年間です。田口さんは西宮市出身で、関西学院大学を卒業して１９９２年に当時のオリックス・ブルーウェーブに入団。イチロー選手らとともにレギュラーとして活躍し、１９９５年のリーグ優勝、９６年の日本一に貢献しました。２００２年にはメジャーリーグに挑戦。セントルイス・カージナルスでワール