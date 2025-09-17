歌手の相川七瀬（50）が17日、自身のインスタグラムを更新。イグアスの滝を訪れたことを報告した。ブラジルツアーを完走した相川。「いざ、メンバーとイグアスの滝へ」とつづり、世界遺産の絶景を披露。「滝幅は4キロもあるらしい。ここにある滝は実に、275個にのぼるそうだ」と紹介した。「亜熱帯森林の中で深呼吸。身体の疲れが、マイナスイオンで癒されてた！」と疲れが癒やされたといい、「最後にボートで冒険」とボート