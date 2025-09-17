大阪高裁が入る大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎最大格差3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は憲法違反だとして、近畿6府県の有権者が選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、大阪高裁（川畑正文裁判長）であり、即日結審した。判決は10月24日。原告側代理人の升永英俊弁護士は、最大格差が前回2022年参院選の3.03倍から拡大しており、選挙制度を抜本的に見直すべきだと意見陳述した。被告の