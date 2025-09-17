福島地裁郡山支部福島県郡山市で1月、大阪府から大学受験に訪れていた10代女性を軽乗用車ではねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致死傷）と道交法違反（酒気帯び運転）の罪に問われた郡山市の池田怜平被告（35）の裁判員裁判で、福島地裁郡山支部は17日、懲役12年（求刑懲役16年）の判決を言い渡した。弁護側は信号無視は過失だったと主張したが、判決は信号無視の故意性を認め、危険運転罪の成立を認定した