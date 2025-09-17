店長として勤めていた熊本市内のコンセプトカフェで昨年3月、アルバイトの女性3人を刺殺しようとしたとして、殺人未遂罪などに問われた男（31）の裁判員裁判で、熊本地裁は17日、求刑通り懲役20年の判決を言い渡した。