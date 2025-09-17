ド・ギョンスとK-POPバーチャルアイドル・PLAVEが表紙を飾る『韓流ぴあ』25年11月号（ぴあ株式会社）が9月22日に発売される。 【写真】『韓流ぴあ』25年11月号表紙を見る 2年半ぶりに表紙（通常版）を飾るド・ギョンス。10月3日から公開される主演映画『シークレット・メロディ』や6月にリリースした初のソロフルアルバム『BLISS』について話を聞いた。また映画公開直前の9月25日には「韓流ぴあpresents