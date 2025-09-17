6人組グループ・SixTONESの松村北斗（30）、アニメーション監督の新海誠氏（52）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。【集合ショット】圧巻！松村北斗＆高畑充希＆森七菜ら豪華キャストたち今作は『君の名は。』（2016年）、『天気の子』（19年）、『すずめの戸締まり』（22年）など、記録的な大ヒット作を生み出してきた新海誠氏によって07年に公開された劇場