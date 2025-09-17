俳優の高畑充希（33）が17日、都内で行われた実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）完成報披露試写会に登壇した。【全身カット】ブラックドレスが綺麗！ふっくらお腹で登場した高畑充希夫の岡田将生との第1子妊娠を発表し、ふっくらお腹で登壇した。公開を控えた今の心境を問われると「緊張しています。こんな静かな舞台あいさつはなかなか経験がないので、すごくドキドキしてます」と照れ笑い。「映画に関しても、