◇MLB フィリーズ 9-6 ドジャース(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が50号HRを放ち、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成しました。「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は、8回の第4打席でライトへ打った瞬間に確信の50号ホームランを放ちました。これでナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るフィリーズのカイル・シュワバー選手まであと3本に迫りました。今季出場148試合目で50本に到達