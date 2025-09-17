高気圧の影響で１７日は東日本や西日本を中心に気温が上昇し、気象庁によると午後３時現在、全国の５１地点で３５度以上を記録する猛暑日となり、群馬県館林市では午後２時３９分に３６・６度を観測した。また、埼玉県熊谷市や茨城県古河市でも３６・５度を観測したほか、東京都心でも３４・３度を記録するなど、異例の残暑となっている。