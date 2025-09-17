日産自動車＝横浜市経営再建中の日産自動車は17日、米カリフォルニア州サンディエゴとブラジル・サンパウロにある車のデザイン拠点を2025年度末までに閉鎖すると発表した。全社的に進めるリストラ策の一環で、業務を他の拠点に移しコストを削減する。デザイン拠点は東京と神奈川県厚木市、米ロサンゼルス、英ロンドン、中国・上海の5カ所に減る。日本とロンドンの拠点では事業規模を縮小する。具体的な影響人員は明らかにして