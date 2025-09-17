YouTubeが、YouTubeショートやYouTube Studioの改良など、「今後10年間を見据えた」という新機能やイノベーションを「Made on YouTube 2025」でまとめて発表しました。Powering the Future: YouTube's New AI & Creator Tools - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/made-on-youtube-2025/次の 20 年に向けて：Made on YouTube でエンターテインメントの未来を共に推進する - YouTube Bloghttps://blog.youtube/