【大人気連載プレイバック】#26【前回を読む】07年日本シリーズ、完全試合継続中の山井大介を八回限りで降板させた本当の理由（上）日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり、そして“事件”。当時の空気感や人間関係、出来事の裏側がありありと浮かび上がる。前回に引き続き、今