小売物価指数（RPI）（8月）15:00 結果0.4% 予想0.5%前回0.4%（前月比) 結果4.6% 予想4.7%前回4.8%（前年比) 結果4.4% 予想4.7%前回4.7%（前年比・除くモーゲージ利払い)