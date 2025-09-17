大阪・ＡＢＣテレビが１７日、番組改編会見を行い、２０２４年度に引き続き今年度も現時点でゴールデン視聴率、プライム視聴率、全日視聴率で首位の「３冠」を維持していると発表した。３冠の要因として同局の北中彰編成部長は▼「おはよう朝日です」が好調▼タイガース中継が高視聴率▼「報道ステーション」が週平均７％越え▼「ナイトｉｎナイト」と「探偵！ナイトスクープ」も好調の４点を挙げた。「―ナイトス