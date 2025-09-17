テレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（火曜・午後７時）が１６日、新番組「火曜の良純孝太郎」（同・午後８時）との合体で３時間スペシャルとして放送された。「火曜―」はこの日が初放送。番組にはテレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏が出演。都内一等地にある自宅が公開された。高級マンション最上階の１フロアに２部屋をもち、それはベランダでつながっており、そのベラン