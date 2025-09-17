俳優の古田新太（59）が16日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気気象予報士のかつての姿を“暴露”した。この日は映画「ベートーヴェン捏造」（監督関和亮）で共演中の俳優・山田裕貴とともに出演。同作について山田は「ベートーベンってこうというイメージがあるけど、違ったんじゃないのかっていう切り口で入ってる作品」と解説すると、古田は、自身がファンと公言している日本テレビ「