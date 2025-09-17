【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷、衝撃の“悪球撃ち”50号特大弾ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。2点を追う8回、先頭打者として迎えた第4打席で、自ら試合を動かす衝撃の1発を放った。この回からマウンドに上がったフィリーズの2番手ロバートソンが投じた2球目、内角へのカットボールは明らかなボール球だった。しかし大谷