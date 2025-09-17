ＵＴグループは堅調。今月８日に続き再び年初来高値を更新してきた。１６日取引終了後、１２月３１日を基準日として１株を１５株に分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで株式の流動性向上と投資家層の更なる拡大を図るため。これが手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS