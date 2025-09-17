ナブテスコが３日ぶりに反発し、年初来高値を更新した。ＳＭＢＣ日興証券が１６日、ナブテスコの目標株価を３１００円から４３００円に増額修正した。投資評価は最上位の「１」を継続している。防衛・船舶を含むトランスポートソリューション（ＴＲＳ）セグメントが本格的な成長を示していると指摘。２７年１２月期の過去最高益達成が可能としたうえで、最高益達成に向けた期待値は株価には織り込まれていないとの見