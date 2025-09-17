午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３１７、値下がり銘柄数は１２６７、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは空運、小売のみ。値下がりで目立つのは電気・ガス、非鉄金属、保険、その他製品、鉄鋼、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS