（台北中央社）衛生福利部（保健省）食品薬物管理署は16日、日本から輸入された生のメロンなど計17品目が水際検査で不合格になったと公表した。日本のメロンは残留農薬で規定違反となった。全量が積み戻しまたは廃棄処分となる。この日公表された不合格品はメロンの他、フィリピンのケーキ、中国のダイコン、韓国のブロッコリー、チリの冷凍ウニなど。不合格となったメロンは北海道産で、殺虫剤のテトラニリプロール0.02ppmが検出