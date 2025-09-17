雲鶴堂は9月16日〜10月30日12時の期間、アウトドアギアブランド「A.S.F.OUTDOOR」の、純チタン二層式お椀「Bowan2」と、純チタン製密閉キャニスター「ちびCAN -ちびキャン-」を、クラウドファンディングサイト「わくたん」にて販売している。●軽量で丈夫かつ金属過敏反応対応のチタン「Bowan2」「ちびCAN -ちびキャン-」ともに、軽量ながら丈夫であり、アレルギー性物質の少ない純チタン製のアウトドアギア。「Bowan2」は、