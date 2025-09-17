記録的な大ヒットとなった長編アニメーション映画『この世界の片隅に』の片渕須直監督が手がける最新作『つるばみ色のなぎ子たち』。現在制作中の本作について、監督自らが語る講演会「清少納言がいた京都に行き、そこに立ちたい」が、11月3日（文化の日）に東京国立博物館（平成館大講堂）にて開催される。【動画】片渕須直監督『つるばみ色のなぎ子たち』パイロット映像『つるばみ色のなぎ子たち』は、清少納言によって『枕