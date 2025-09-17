マウスコンピューターは9月11日、国土交通省が主催するハッカソンイベント「PLATEAU Hack Challenge 2025 in Tokyo」に、クリエイター向けパソコンブランド「DAIV」のパソコンを機材協賛すると発表した。○PLATEAU Hack Challenge 2025 in Tokyoの概要PLATEAU Hack Challenge 2025 in Tokyoは、国土交通省が推進する「PLATEAU（プラトー）」プロジェクトの一環として、全国の都市の3D都市モデルのオープンデータを活用し、都市の未