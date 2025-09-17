白星消滅も、8回に50号を放ち史上6人目の快挙【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、8回に3試合ぶりの50号を放った。2年連続で50号はMLB史上23年ぶり6人目の快挙。投手としても5回無安打無失点の好投を見せた。チームは同点の9回に3点を勝ち越され2連敗。パドレスが敗れたため、地区優勝