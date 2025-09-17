本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。8回に今季50号ソロを放った。投手としては5回無安打無失点の好投を披露。メジャー史上6人目の2年連続50号となった。この試合で50奪三振、50本塁打の「50-50」も史上初めて達成した。4-6の8回無死走者なし。相手右腕ロバートソンが投じた内角の球をかっ飛ばした。右翼席へ430フィート（約131