北海道エアポートとIKUSAは、新千歳空港で「スカイトレジャー〜天空の遺跡と精霊の試練〜」を8月1日から10月30日まで開催している。「スカイトレジャー」は空港を実際に探索しながら進行する体験型謎解きイベントで、同空港では初開催となる。1キット2,000円で新千歳空港シアターにて販売しており、受付は午前10時から午後6時まで。所要時間は90分以上、小学生以上が推奨対象となる。上級編「LOST SIGNAL」も8月15日から10月31日ま