Ｊ３沼津の鈴木秀人新監督が１７日、静岡・裾野市内で一部公開練習後に報道陣の取材に応じ、最下位からの逆襲へ意気込みを語った。中山雅史前監督の退任に伴い、ヘッドコーチから昇格。「クラブ一丸で乗り越える」と残り１１試合で逆転残留を目指す。チームは１３日のアウェー・松本戦（０―２）でクラブワーストを更新する７連敗。翌１４日に中山監督の退任が発表された。鈴木新監督は「中山さんの力になれなかったのは申し訳