◆第２７回阪神ジャンプＳ・ＪＧ３（９月２０日、阪神競馬場・障害芝３１４０メートル）追い切り＝９月１７日、栗東トレセン障害重賞５勝のジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）は高田潤騎手を背に、ＣＷコースを単走。ゆったりとした脚さばきでスムーズに加速し、６ハロン８５秒０―１１秒８でしまい鋭く伸びた。武英調教師は「体調を一番に考えての調整。いつも通りの動きですね。夏の暑い時にし