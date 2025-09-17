巨人は坂本勇人内野手の「劇的勝利」記念グッズの受注販売を、１７日から開始した。巨人公式オンラインストアで取り扱う。坂本は１３日の阪神戦で１点を追う９回１死二、三塁から代打で登場。センター前へ２点適時打を放ち、チームをサヨナラ勝利に導いた。坂本のスイングとチームメートとの歓喜の瞬間をデザインしたＴシャツやフェースタオルなどが用意されている。詳細は公式オンラインストアまで。