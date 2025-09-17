50歳以上のゴルファー日本一を決める日本シニアオープンは18日から4日間、神奈川・相模原GC東Cで開催される。前巨人監督でアマチュアの原辰徳（67）は17日、横尾要（53＝フリー）と18ホールの練習ラウンドを行った。ナショナルオープン初参戦の原は「ナショナルオープンは私のレコードにも輝くもの。こういう機会を設けていただいてありがたい。遠慮している気持ちもあるが、ベストを尽くしたい。スポーツ界、ゴルフ界、日本国