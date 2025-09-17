アメリカ軍岩国基地の空母艦載機によるFCLP=陸上模擬着艦訓練が、17日から始まりました。訓練は、激しい騒音をともなうことから地元は強く反発しています。アメリカ軍岩国基地では、17日午後1時半ごろから空母艦載機のステルス戦闘機F35Cが離陸しています。FCLPは、空母艦載機のパイロットが着艦資格を取得するため行われるもので、激しい騒音を伴うため通常、東京の離島＝硫黄島で行われます。しかし、火山の噴火の影響で硫黄島で