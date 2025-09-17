■MLBドジャース 6ー9 フィリーズ（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのフィリーズ戦に“1番・投手兼DH”の二刀流で出場。2点を追う8回の第4打席に、3試合ぶりの50号ソロを放ち、MLB史上6人目となる2年連続50本塁打の快挙を達成した。さらに初回に三振を奪いシーズン50奪三振に到達した大谷は、MLB初となる50本塁打＆50奪三振の「50−50」を成し遂げた。本塁打リーグトップ（53本）のK.