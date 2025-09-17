最近は物価が上がり続けており、親の老後の生活費について不安に思う人もいるかもしれません。老後を安心して暮らせるかどうかは、退職時点でどれくらい貯金があるかが大きなポイントです。 しかし、日本ではお金の話をあまりしない傾向があるため、周りの人がどのくらい貯蓄しているかを知る機会が少なく、現在の親の貯蓄額が多いのか少ないのか判断しにくいのではないでしょうか。 本記事では、公的な調査データ