「将来は専業主婦になりたい」という思いを抱えている人もいるのではないでしょうか？ しかし、実際に専業主婦世帯がどのような生活を送っているのかは知らないという人も多いかもしれません。 そこで本記事では、専業主婦世帯について分かりやすく解説します。平均年収や専業主婦世帯がどのような生活を実際に送っているのか、家事や育児の分担についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。 専業主婦世帯