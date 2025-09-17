韓国政府が、外交特権を行使した駐韓外交使節の処罰状況などを正確に把握できていないことが明らかになった。【写真】鳩山元首相、韓国で名誉博士号授与「日本の生きた良心」最大野党「共に民主党」のチョ・ジョンシク議員が、外交通商部から提出を受けた「駐韓外交使節の事件・事故現況」という資料によると、過去5年間で駐韓外交使節が韓国国内で起こした犯罪は計75件に上るという。具体的には、2021年から今年9月までに外交使節