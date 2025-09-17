女優の倉科カナ（37歳）が、9月13日に放送されたトーク番組「わたしの日々が、言葉になるまで」（NHK Eテレ）に出演。忘れられない告白があるか聞かれ、「切り込んできますねえ（笑）」と笑った。番組で「告白の言葉」について取り上げることとなり、劇団ひとりが倉科カナに「倉科さん、忘れられない告白ありますか？」と質問し、倉科は笑いながら「切り込んできますねえ（笑）」と返す。倉科は今年、NHKで放送されたドラマ「TRUE