【『紫音 -Passion Pink-』 illustration by みちきんぐ】 2026年10月 発売予定 価格：27,500円 Vibrastarは、フィギュア「『紫音 -Passion Pink-』 illustration by みちきんぐ」を2026年10月に発売する。価格は27,500円。 本製品は、イラストレーターのみちきんぐ氏が描き下ろしたオリジナルイラスト「紫音 -Passion Pink-」を、1/6スケールでフィギュア化