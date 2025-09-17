◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が50号HRを放ち、メジャー史上6人目の2年連続50本塁打を達成しました。「1番・投手兼指名打者」で出場した大谷選手は、8回の先頭打者としてこの日の第4打席を迎えます。ここでフィリーズ2番手のデービッド・ロバートソン投手の2球目、内角のカットボールを完璧に捉えると、打球はライトスタンドへ。打った瞬間確信の特大ホームランとなり