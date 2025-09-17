米大リーグ、フィリーズ戦の8回、50号ソロを放つドジャース・大谷翔平。メジャー史上6人目となる2年連続の50本塁打に到達した＝16日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは16日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、八回に50号ソロを放ってメジャー史上6人目の2年連続50本塁打を記録した。5打数2安打1打点。投手では5回無安打無失点と好投したが